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Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»

Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»Берни СандерсФото: Win McNamee / Getty Images

Шансы сенатора-демократа Берни Сандерса в борьбе за право стать кандидатом на выборах президента США являются призрачными, считает политический обозреватель NBC News Стив Корнаки (Steve Kornacki). Об этом он написал в своей колонке на сайте телеканала.

Корнаки сравнил ситуацию, в которой оказался Сандерс в результате борьбы с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, с конкуренцией между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой в президентской гонке 2008 года. Клинтон, в то время сенатор от штата Нью-Йорк, несмотря на призрачные математические шансы, до последнего продолжала внутрипартийную борьбу за право стать кандидатом на выборах, надеясь на то, что ей поможет нечто экстраординарное.

«12 лет спустя Берни Сандерс сталкивается с мрачной математической реальностью и предложением прикрыть лавочку и все еще остается в гонке», — заметил журналист. Текущее положение сенатора гораздо тяжелее, чем то, в котором в 2008 году оказалась его соратница по партии: разрыв между ним и Байденом по числу набранных голосов делегатов в четыре раза больше, чем между Обамой и Клинтон в последнюю неделю внутрипартийной гонки, пишет журналист. Для того чтобы переломить ход ситуации, Сандерсу необходимо побеждать в штатах с большим количеством делегатов, однако успешнее в этом оказался Байден.

Пандемия коронавируса, из-за которой часть штатов были вынуждены перенести свои праймериз на более поздний срок, стала экстраординарным событием для американской политики, однако никак не подорвала доверие большинства избирателей к Байдену, отмечает Корнаки. «И поэтому Сандерсу нужно что-то, что полностью изменило бы мышление избирателей-демократов в последний момент и на фоне массового распространения болезни», — заключил журналист.

Как сообщала газета The Washington Post, люди из окружения Сандерса, в том числе руководитель его президентской кампании, призывают политика рассмотреть возможность выхода из внутрипартийной борьбы. По словам источников издания, политтехнолог Джеффри Уивер, советник штаба Сандерса и руководитель его кампании 2016 года, считает, что такое решение будет дальновидным и оставит сенатора в хороших отношениях с Байденом. В то же время в окружении политика есть и те, кто советует продолжать борьбу. Сам Сандерс пока не принял окончательное решение, утверждает газета.

По последним данным, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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