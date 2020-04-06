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"Беспрецедентный". СМИ узнали о новом шаге Эр-Рияда в "нефтяной войне"

"Беспрецедентный". СМИ узнали о новом шаге Эр-Рияда в "нефтяной войне"
Саудовская Аравия не стала озвучивать цены на майские поставки нефти и заявила, что все зависит от того, как пройдет встреча ОПЕК+, передает "360" со ссылкой на Reuters.

Встреча в рамках сделки ОПЕК+ должна состояться 9 апреля, Эр-Рияд обещал принять решение и опубликовать цены на нефть 10 апреля. По мнению СМИ, такой шаг – беспрецедентный.

В настоящее время цены на нефть падают – марка Brent подешевела на 8,3%, а фьючерсы WTI стали стоить на 9% меньше.


США и Саудовской Аравией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле прокомментировали последствия низких цен на нефть.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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