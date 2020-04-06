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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Российский блогер Павел Петель погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в Подольске. Об этом в микроблоге сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.


Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят,

— написал Остриков.


По его словам, Петель пропал без вести 4 апреля. Утром он поехал в Московскую область в миграционный центр Сахарово на Варшавском шоссе, чтобы подать документы на патент для работы, так как не имел российского гражданства. Около 12:45 он сообщил друзьям, что все прошло нормально и он возвращается, и после этого не выходил на связь.


Белый Mercedes, в котором ехал Петель, на скорости около 200 км/ч врезался в фуру, которая стояла на территории заправки. В результате аварии три человека (водитель и два пассажира) погибли на месте и еще один был доставлен с тяжелыми травмами в больницу.

Петель стал известным, благодаря своему эпатажному образу гламурной дамы. Он участвовал в программе "Давай поженимся!", вел блог в инстаграме (24 тысячи подписчиков) и на YouTube (9 тысяч фолловеров) о новинках в сферах моды и красоты.


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По материалам: spletnik.ru

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