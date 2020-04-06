Более 200 тысяч человек поучаствовали во флешмобе, копируя картины
Сегодня, 17:35 Лидия Мартынова
Более 200 тысяч человек приняли участие во флешмобе "Изоизоляция" в соцсетях, позируя как герои картин известных художников.
Тысячи россиян в домашних условиях повторяют сюжеты картин при участии своих домочадцев. Участники флешбома копируют полотна Эдгара Дега, Босха, Ильи Репина, Диего Веласкеса, Яна Вермеера, Бориса Кустодиева, Сальвадора Дали, Фриды Кало, Рафаэля и других художников.
Самые популярные сюжеты – работа Эдварда Мунка "Крик",
"Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера,
"Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева,
"Любительница абсента" Пабло Пикассо,
"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи.
Горностая заменяют домашние питомцы – собаки, кошки, хомяки и хорьки.
По материалам: ria.ru