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Более 200 тысяч человек поучаствовали во флешмобе, копируя картины

Более 200 тысяч человек поучаствовали во флешмобе, копируя картины
Более 200 тысяч человек приняли участие во флешмобе "Изоизоляция" в соцсетях, позируя как герои картин известных художников.

Тысячи россиян в домашних условиях повторяют сюжеты картин при участии своих домочадцев. Участники флешбома копируют полотна Эдгара Дега, Босха, Ильи Репина, Диего Веласкеса, Яна Вермеера, Бориса Кустодиева, Сальвадора Дали, Фриды Кало, Рафаэля и других художников.


Самые популярные сюжеты – работа Эдварда Мунка "Крик",

"Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера,

"Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева,

"Любительница абсента" Пабло Пикассо,

"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи.

Горностая заменяют домашние питомцы – собаки, кошки, хомяки и хорьки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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