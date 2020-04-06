Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ

Анастасия Иванова

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало хуже, его доставили в больницу, сообщил официальный представитель главы британского правительства. А РИА Новости передает, что Джонсона готовятся подключить к ИВЛ — все очень серьезно.

По данным РИА Новости, Джонсона госпитализировали экстренно, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Как сообщало EИА Newstes , Джонсон 3 апреля жаловался на температуру и выглядел плохо. О его заражении стало известно 27 марта. Напомним,в Великобритании Covid-19 обнаружена у наследного принца Уэльского Чарльза и главы Минздрава Мэтта Хэнкока, которые уже выздоровели. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.

Великобритания входит в число стран, где коронавирус бушует нещадно: зафиксировано 48 тыс. заболевших, 10% из них скончались.