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Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой: «Вот и вернулся бумеранг лично от меня!»

Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой: «Вот и вернулся бумеранг лично от меня!»
Многодетная мама, как известно, сейчас переживает семейную драму. Но не все поддерживают Оксану в трудный период, есть и те, кто радуется ее предстоящему разводу. Например, бывшая сотрудница Инна Егорова: когда-то девушка даже судилась с Самойловой, но проиграла.

В июне прошлого года стало известно, что Оксана, будучи владедицей магазина одежды Iamspecial, не оформила своих сотрудников по трудовому договору, как им было обещано. Тогда возмущенная Егорова обратилась в суд.

«Доводы в исковых требованиях были такими: Егоровой не выплатили заработную плату и выходное пособие, забрали трудовую книжку и не отдавали. Руководители «АЙЭМСПЭШЛ» обещали официальное трудоустройство с хорошей белой зарплатой, но деньги выдавали только наличными на руки. Все это мы объяснили судье. Та выслушала и высказала мнение, что дело может рассматриваться без стороны ответчика на усмотрение суда. Затем суд удалился в совещательную комнату, а через нескольких минут вынес решение не в пользу истца Егоровой. То есть, получается, суд отказал в исковых требованиях по трудовому праву, которые были нарушены», — рассказывал «СтарХиту» адвокат Коготков Владимир Геннадьевич.

Инна Егорова все еще припоминает Оксане тот случай. В комментариях к одному из слезливых постов бизнесвумен девушка не стала скрывать радости по поводу предстоящего развода. 

«Вот и бумеранг лично от меня вернулся. Я же обещала, что рано или поздно все вернется на круги своя. Документы хоть вернула бы мне! И в суд явилась, раз вся такая «правильная», — гневно отметила Инна. 

К слову, с сегодняшнего дня магазин Оксаны перестает принимать онлайн-заказы. На днях бренд устроил ликвидацию товаров, сделав покупателям большие скидки. Магазин, который расположен в одном из торговых центров столицы, закрыт из-за эпидемии коронавируса, и, вероятно, больше не откроется.

Оксана долго скрывала проблемы в семье, но решившись на развод, стала более откровенной с подписчиками. «Я работаю с психологом, моим детям тоже нужен психолог. У них уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями и шоком. Они не понимают, в чем же виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность. Прокручиваю мысли по кругу без возможности отвлечься. Вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что разбита на тысячу кусочков, и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но знаю, что это закончится, нужно просто перетерпеть», — отмечала Самойлова в Instagram.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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