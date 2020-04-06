Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 18 803 человек после того, как за сутки выявили еще 952 случая, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 101, всего жертвами нового коронавируса в стране стали 1867 человек.

Ранее сообщалось, что количество зараженных в стране достигло 17 851, а жертвами стали 1766 человек.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса