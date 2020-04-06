Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч

Алексей Вольцев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 18 803 человек после того, как за сутки выявили еще 952 случая, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 101, всего жертвами нового коронавируса в стране стали 1867 человек.

Ранее сообщалось, что количество зараженных в стране достигло 17 851, а жертвами стали 1766 человек.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.