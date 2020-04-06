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Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50 человек. Это следует из данных сайта стопкоронавирус.рф и информации, опубликованной в Telegram-канале оперштаба Москвы и Telegram-канале Мособлштаба.

На сайте стопкоронавирус.рф говорится о 47 умерших пациентах с коронавирусом (по состоянию на 10:30 6 апреля по московскому времени) без учета двух новых смертей в Москве и пяти — в Подмосковье. С учетом данных двух оперштабов, число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.

Кроме того, 6 апреля сообщалось о первой умершей пациентке с коронавирусом в Бурятии и первом скончавшемся в Иркутской области. Таким образом, число летальных исходов приближается к 60.

Вместе с тем растет и число выздоровевших. Ранее сообщалось о 406 излечившихся, но их стало по крайней мере на 13 больше за счет подмосковных пациентов, о чем свидетельствуют данные Мособлштаба.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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