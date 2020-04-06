Что пишут в Телеграме: 6 апреля

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных Telegram-каналов о событиях 6 апреля.

Канал "Без комментариев" приводит слова Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики емко сформулировал свое отношение к строгим мерам по борьбе с коронавирусом, признав их справедливыми.

Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ.

Автоконцерн Tesla прямо сейчас создает собственный аппарат для вентиляции легких, причем инженеры собирают его из компонентов, используемых в производстве автомобилей Tesla, сообщает канал "Рука рынка". Сегодня был представлен прототип устройства.

О расширении мер поддержки населения России в условиях вспышки коронавируса пишет канал "Новости. Как есть". Правительство запретило начислять пени за неуплату коммунальных платежей. Постановление будет действовать до начала 2021 года.

Канал URA.Ru пишет о последних достижениях ученых в борьбе с коронавирусом. В США завершились доклинические испытания вакцины против вируса, в ближайшие месяцы начнутся тесты на людях. В Австралии пришли к тому, что от COVID-19 помогает противопаразитное средство ивермектин. Гонконгские ученые сообщили, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре, а на медицинской маске SARS-CoV-2 может жить целую неделю. Специалисты из материкового Китая предупредили об опасности домашних животных, которые в условиях пандемии могут быть переносчиками коронавируса. Как выяснилось, в провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии, заражены 15% домашних и уличных кошек.

Канал "Красный Сион" рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Южной Кореи, куда в 1990-х и 2000-х годах поставлялись российские боевые машины Т-80У и БМП-3, а также противотанковые комплексы "Метис" и ПЗРК "Игла". Поставки осуществлялись в счет списания долга в размере $1,5 млрд. Отечественные танки стояли на вооружении республики до введения в строй собственных К2, а бронемашины пехоты используются до сих пор.

Канал ИА "Стекломой" вспомнил об оптимистичном прогнозе британского премьера в начале года. "Это будет фантастический год для Британии", — писал 2 января Борис Джонсон. Спустя без малого 3 месяца у него диагностировали COVID-19, а сегодня появилась информация о том, что политика подключили к аппарату ИВЛ.