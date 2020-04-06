Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций

Влада Некрасова

Утро

Событие дня – спектакль "Турандот" Константина Богомолова в театре имени Пушкина. Возможность посмотреть его – практически уникальная, потому что в репертуаре его уже нет. В Третьяковке расскажут про соцреализм, в Русском музее – раскроют секреты одного из портретов Валентина Серова, а в концертной онлайн-программе выступают Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Что еще и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (6 апр) до 01:30 (7 апр) по московскому времени на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы доступна видеозапись оперы "Норма" Винченцо Беллини. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Карло Рицци, в главные партии исполняют — Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея и Мэтью Роуз.

приглашает на лекцию о соцреализме.

В 13:00 на сайте Берлинской оперы представят видеозапись "Тангейзера" Рихарда Вагнера. Постановка великой танцовщицы и хореографа Саши Вальц. Дирижер Даниэль Баренбойм.

День

В 14:00 электротеатр Станиславский начнет показывать новопроцессуальный проект мифа об Орфее "Орфические игры. Панк-макраме" из 12 спектаклей в 33 актах. Автор и режиссер-постановщик Борис Юхананов.

В 15:00 Гоголь-центр повторит трансляцию спектакля "Страх" Любы Стрижак по мотивам фильма Райнера Вернера Фассбиндера "Страх съедает душу". Режиссер Владислав Наставшев.