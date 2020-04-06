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Депутат Гаврилов предложил меры поддержки НКО

Депутат Гаврилов предложил меры поддержки НКО

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в понедельник поддержал идею распространить на некоммерческие организации (НКО) меры поддержки бизнеса.  

«По аналогии с теми мерами помощи, которые были приняты в отношении малого и среднего бизнеса, мы хотим рассмотреть возможность предоставления НКО льгот по арендной плате за занимаемые ими помещения, отсрочки платежей по кредитам, оказания прямой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета», — сказал депутат «Парламентской газете».

По его мнению, необходимо упростить условия получения субсидий, сократить долгие конкурсные процедуры, убрать требование о продолжительности работы НКО как основании получения такого статуса — исполнитель общественно полезных услуг.

«Если говорить об изменениях в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», то необходимо добиться того, чтобы государство оказывало помощь на региональной и федеральном уровне. Речь идёт, конечно же, не об оплате труда волонтеров, а оплате, прежде всего, обучения, особенно волонтёров-медиков, так как сейчас не хватает сил врачей. Важно обеспечить волонтёрам возможность работать в качестве медицинского персонала. Необходимо обеспечить страхование волонтёров на время работы, предоставление им формы, питания, средств доставки к месту работы», — сказал парламентарий.

Гаврилов считает, что предлагаемые меры сделают работу НКО проще, эффективней и успешней.

Ранее по инициативе администрации президента, Общественной палаты, Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Министерства юстиции и Министерства экономического развития была создана рабочая группа по подготовке первоочередных законодательных мер поддержки СО НКО и волонтеров. В ее состав, в том числе, вошли представители религиозных организаций.

2 апреля Минюст предложил распространить на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации правительственные меры поддержки малого и среднего бизнеса из-за распространения коронавируса.  

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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