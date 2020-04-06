Диагностировать COVID-19 по кашлю можно будет с помощью приложения на смартфоне

Вадим Карасев

Новое приложение для смартфонов, с помощью которого можно определить заболел ли человек COVID-19, проанализировав его голос, создали ученые Университета Карнеги-Меллона.

Как сообщает ИА REGNUM, для того, чтобы произвести диагностику, пользователю нужно несколько раз покашлять, а таже произнести несколько гласных звуков и все буквы алфавита.

Приложение сопоставит полученную информацию с базой, в которой накоплены образцы здоровых людей и инфицированных коронавирусом и другими респираторными заболеваниями и предоставит значение вероятного заболевания.

По заявлению авторов исследований, кашель при COVID-19 весьма специфичен, поскольку вирус-возбудитель оказывает воздействие не только на легкие, но и нарушает работу дыхательной системы и некоторых других жизненно значимых систем, что отличает его от других видов.

Конечно, говорить о безоговорочности диагностического приложения нельзя, но учитывая масштабы и скорость распространения инфекции, оно сможет помочь в определении лиц, кому определенно нужна помощь медиков.







