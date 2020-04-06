Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Королева Елизавета II обратилась к нации 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Запись трансляции опубликовал BBC News.

Она подчеркнула важность самодисциплины и выразила признательность британцам, которые следуют рекомендациям властей и остаются дома. Также королева сказала, что все страны планеты объединили свои усилия для борьбы с пандемией.

Елизавета II выразила признательность работникам Национальной службы здравоохранения Англии, которые продолжают работать в это «непростое время». «Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас», — сказала она.

Монарх выразила надежду на то, что в будущем все смогут гордиться тем, как преодолели трудности. «А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», — заявила королева. Также она призвала утешаться тем, что лучшие дни возвратятся, и люди снова встретятся со своими друзьями и родственниками.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции. Запись сделал оператор в защитном костюме.

В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились. В Британии выявили 48 406 случаев заражения коронавирусом. Скончались 4943 человека. Коронавирус подхватил наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции. Вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, его госпитализировали и переведут на искусственную вентиляцию легких.