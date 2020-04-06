Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавирусаФото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Королева Елизавета II обратилась к нации 5 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Запись трансляции опубликовал BBC News.

Она подчеркнула важность самодисциплины и выразила признательность британцам, которые следуют рекомендациям властей и остаются дома. Также королева сказала, что все страны планеты объединили свои усилия для борьбы с пандемией.

Елизавета II выразила признательность работникам Национальной службы здравоохранения Англии, которые продолжают работать в это «непростое время». «Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас», — сказала она.

Монарх выразила надежду на то, что в будущем все смогут гордиться тем, как преодолели трудности. «А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», — заявила королева. Также она призвала утешаться тем, что лучшие дни возвратятся, и люди снова встретятся со своими друзьями и родственниками.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции. Запись сделал оператор в защитном костюме.

В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились. В Британии выявили 48 406 случаев заражения коронавирусом. Скончались 4943 человека. Коронавирус подхватил наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции. Вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, его госпитализировали и переведут на искусственную вентиляцию легких.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от конкурентов
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
Как распознать ложь по знаку зодиака
Как распознать ложь по знаку зодиака
Срочное спасение нефти отложили
Срочное спасение нефти отложили
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису

Еще по теме

Королева Великобритании выразила Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе
Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться
СМИ: из-за коронавируса Елизавета II впервые за полвека вручала награды в перчатках
Елизавета II получила титул самого долгоправящего монарха