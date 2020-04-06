Европе нужен "план Маршалла" - глава Еврокомиссии

Алексей Вольцев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции.Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, сообщает DW."Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.Президент Еврокомиссии уверена, что Европа скоро снова "твердо будет стоять на ногах", а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, умерли более 46 тысяч человек.