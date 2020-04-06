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Европе нужен "план Маршалла" - глава Еврокомиссии

Европе нужен "план Маршалла" - глава Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, сообщает DW.

"Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии уверена, что Европа скоро снова "твердо будет стоять на ногах", а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, умерли более 46 тысяч человек.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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