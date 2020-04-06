ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Анастасия Иванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок, это удорожание вызвано ограничением поставок из-за рубежа и краткосрочным повышением спроса на эти продукты, рассказала РИА Новости начальник управления контроля АПК ведомства Анна Мирочиненко.

"В ФАС России поступают обращения на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В основном, эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках", - сказал она.