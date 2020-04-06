Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании

Алексей Вольцев

Федор Смолов вернулся в Россию частным бортом. Несмотря на запрет, футболист нарушил ограничения, которые были введены на перемещения по территории Испании из-за коронавируса. Теперь спортсмен находится на самоизоляции.

30-летний Федор Смолов несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию. Футболист уверял, что на родине его ждут неотложные и срочные дела. Каждый раз спортсмену отказывали в связи с правилами карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Однако нападающий все же покинул Испанию и уехал решать личные вопросы.

«Футболист незамедлительно сообщил о своем передвижении и улетел с обязательством вернуться, как только решит свои дела. По возвращении его будут ждать санкции», — приводит испанская пресса слова представителя клуба из Виго.





Чуть позже выяснилось, что агентство ProSportsManagement, которое ведет дела форварда «Сельты» опровергло информацию, что клуб оштрафует игрока за самовольный вылет в Россию.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», — сообщили в агентстве.

На какое время Федор вернулся в Россию — неизвестно. Но футболист сообщил, что уже начал двухнедельную самоизоляцию. Также форвард рассказал, как проходят его дни на карантине. По словам Смолова, встает он в три часа дня. Вечером читает, тренируется и общается с друзьями по видеосвязи. После этого спортсмен садится за компьютерную игру Counter-Strike и только утром ложиться спать. «Counter-Strike — лучший способ убить время и отвлечься от грустных мыслей», — заявил нападающий.

Смолов отметил, что в Испании он сам не готовил, потому что не нарушал самоизоляцию и не выходил в магазин. Футболист предпочитал заказывать доставку еды на дом или же обращался к домработнице.

К слову, в России футболиста ждали не только друзья и родители, но и 17-летняя внучка Бориса Ельцина — Маша. Пара встречается уже больше года и, по слухам, после совершеннолетия возлюбленной Федор сделает ей предложение руки и сердца.

Фото: Getty Images