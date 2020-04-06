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Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории

Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории

Францию, по всей видимости, ждёт худшая рецессия со времён окончания Второй мировой войны. С таким тревожным для жителей крупнейшей страны Западной Европы заявлением выступил сегодня, 6 апреля, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, передаёт Международное французское радио (RFI).

«Худший (до сегодняшнего дня) показатель во Франции после 1945 года пришёлся на 2009 год, после финансового кризиса 2008 года: минус 2,2% ВВП», —заявил глава ведомства, выступая перед комиссией по экономическим делам в Сенате страны.

По его словам, кризис, который ожидает Францию на фоне эпидемии коронавируса Covid-19, будет гораздо серьёзнее. «Нас очевидно ждёт цифра гораздо выше минус 2,2%», — отметил министр.

Ранее власти Пятой республики объявили о ряде мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, во Франции был введён режим частичной безработицы, которую полностью финансирует государство. Таким образом в стране пытаются избежать массовых увольнений сотрудников. Как заявила 3 апреля министр труда Мюриель Пенико, три недели спустя после введения карантина на частичной безработице оказались около пяти миллионов человек в 473 тысячах предприятий.

Согласно данным на вечер 6 апреля, во Франции подтверждено более 98 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8911 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. Страна замыкает первую пятёрку государств с наибольшим числом выявленных случаев заражения, следуя за США, Испанией, Италией и Германией. Шестой — Китай, ставший эпицентром глобальной пандемии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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