Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте
Сегодня, 12:42 Лидия Мартынова
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершил серию испытаний на Северном флоте и отправился в Балтийское море, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" завершил программу испытаний на Северном флоте. В настоящее время корабль совершает переход в Балтийское море", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru