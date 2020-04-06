Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте

Лидия Мартынова

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершил серию испытаний на Северном флоте и отправился в Балтийское море, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" завершил программу испытаний на Северном флоте. В настоящее время корабль совершает переход в Балтийское море", - говорится в сообщении.