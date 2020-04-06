Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, которая может нам принести удачу или подкинуть проблем. Советы известного астролога помогут вам остаться на плаву или приумножить успех, которого удастся достичь.

Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут о советах для каждого из Знаков Зодиака. Эта неделя обещает быть не самой идеальной с точки зрения энергетики звезд и планет. Многим из нас придется пройти путь через тернии, чтобы добиться своего. Самое главное — не сходить с того пути, который вы наметили себе ранее, стараться чаще привлекать в свою жизнь позитивные мысли.

Овен

Для Овнов основной станет сфера любви. Именно в ней звезды проявят свое созидательное начало. Одиноким людям этого Знака желательно воспользоваться полезными техниками привлечения любви. Тем же, кто уже в отношениях, лучше сосредоточиться на общении со второй половинкой и на взаимопонимании, поисках компромиссов.

В финансовой сфере придется проявить чуть больше терпения и осторожности. Дорогостоящие приобретения лучше пока отложить, сфокусировавшись на чем-то более насущном — на обязанностях и неотложных делах. В работе Овнам потребуется больше самоотдачи, больше силы воли. Также стоит остерегаться токсичных людей.

Телец

В целом неделя будет довольно непростой. В связи с этим Тельцам стоит пользоваться пятью простыми упражнениями, которые поднимут им настроение и прибавят счастья. Любые неприятности лучше воспринимать проще, ведь они являются частью нашей жизни и постоянно чередуются с благоприятными событиями. Необходимо оставаться позитивными.

Из-за резких слов и негативных эмоций Тельцы могут чаще попадать в неприятные ситуации. Звезды и планеты советуют людям этого Знака остерегаться колких высказываний в адрес окружающих. Также не стоит критиковать коллег или тем более начальство. Даже в отношениях с близкими стоит быть предельно тактичными, чтобы не провоцировать скандалы.

Близнецы

На этой неделе Близнецам удастся изменить свою судьбу и очистить карму. Это очень благоприятное время для самоанализа, попыток разобраться в прошлом и настроиться на светлое будущее. Очень важно делать что-то хорошее для окружающих, а уже после этого думать и о себе. Доброта откроет для Близнецов новые двери, ведущие к счастью.

Желательно сфокусировать в конце недели внимание на своем внешнем виде. Можно купить новую одежду, сделать новую прическу. В трудных ситуациях не стоит паниковать. 9 и 10 числа на Близнецов может напасть негатив, отрицательные мысли. Справиться с ними поможет релаксация, отдых. Лучше не переутомляться в последние рабочие дни этой недели.

Рак

У Раков неделя будет похожа на поездку по американским горкам — то вниз, то вверх. Из-за этого может теряться вера в себя и ослабляться энергетика. Советы экспертов помогут ее усилить. Это необходимо для того, чтобы стать более выносливыми, сильными духом, невосприимчивыми к психологическим и другим проблемам.

На этой неделе полезно заниматься физическими упражнениями, гулять, общаться с близкими и друзьями. Не стоит запираться дома в одиночестве и абстрагироваться от общения целиком. 6 и 7 число — идеальные дни для домашних дел и работы. Звезды и планеты помогут Ракам в эти дни войти в нужный ритм.

Лев

Самое главное — это правильное начало. Начать новую неделю в позитивном ключе помогут советы экспертов. В целом это будет позитивное время для Львов, в которое они смогут добиться больших результатов в любви и делах. Понедельник 6 апреля — самый сложный день для Львов, но именно он сможет задать хороший тон всему периоду вплоть до 12 числа.

Не исключено, что в середине недели на львов могут навалиться сложные проблемы, которых они просто не ожидали. Выходные лучше посвятить отдыху, забыв о работе и домашних делах. Звезды советуют быть терпеливее, мудрее, хорошо высыпаться и относиться ко всему происходящему более позитивно. Также желательно избегать обид и провокаций.

Дева

У Дев самой важной задачей будет понять, чего они хотят от этой жизни на самом деле. Пришла пора расставить приоритеты и поставить перед собой новые цели. Эта неделя идеально подойдет для планирования. В делах и в работе потребуется максимальная ответственность и осторожность.

В любовной сфере Дев ожидает большая удача. Особенно это касается тех, кто уже находится в отношениях. Звезды помогут привнести в союз новые эмоции, укрепить связь. Успех у противоположного пола Девам обеспечен, потому что звезды сделают их более харизматичными и обаятельными. Это будет очень яркое и позитивное время для людей этого Знака.

Весы

Весам следует задуматься о том, как сделать свою жизнь лучше и счастливее. В этом им помогут десять действий, которые приведут их к счастью. Также полезно будет разобраться с незаконченными делами на работе и дома. Пришло время как следует потрудиться, чтобы ощутить свободу и удовлетворение ближе к концу недели.

Уверенность в себе и стремление к рассудительности будут отличным подспорьем к решению любых задач. Также Весам стоит поменьше пребывать в полном уединении, стараясь общаться с близкими, протягивать им руку помощи в трудных ситуациях. Не нужно отгораживаться от самых дорогих людей, иначе они сделают то же самое.

Скорпион

На этой неделе очень повезет семейным Скорпионам и те, кто находится в отношениях. Тем же, кто пока в поисках второй половинки, желательно воспользоваться сильным заговором на любовь. Вообще, в амурной сфере Скорпионы могут вырваться вперед гораздо быстрее всех остальных. В этом им помогут звезды и планеты, находящиеся в полной гармонии.

Какие бы проблемы не тревожили людей этого Знака, им лучше не держать их в себе. Близкие, может, и не помогут полезным советом, но рассказав им о том, что творится на душе, Скорпионы смогут ощутить легкость. Это удачный период для тех, кто трудится в сфере услуг. Общение с клиентами лучше строить на оптимизме и доброте.

Стрелец

У Стрельцов начинается непростое время, в которое возможны острые конфликты и проблемы в общении. Заговоры от ссор и скандалов в семье помогут им избежать подобных проблем с близкими людьми. В общении с клиентами и коллегами необходимо будет стремиться к взаимопониманию и честности, особенно во вторник и среду.

Это идеальное время для получения новых знаний, обмена опытом. В конце недели стоит обратить свое внимание на здоровье. Не желательно переутомляться в пятницу на работе и заниматься изнурительными домашними делами в субботу. На этой неделе полезно будет избавляться от вредных привычек, начинать новые дела. Звезды подарят энтузиазм и мотивацию.

Козерог

Это будет очень непростая неделя для Козерогов. Звезды то и дело будут менять свою энергетику, поэтому удача будет то приходить, то уходить, причем, возможно, в самый неподходящий момент. Избавиться от невезения помогут три магических способа. В четверг — самый проблемный день из всех, незаменимым помощником станет чувство ответственности.

В конце рабочей недели придется бороться с нежеланием работать. В противном случае лень и прокрастинация могут спровоцировать рост проблем. Не нужно искать повод сбежать с работы пораньше. В такие периоды желательно обходить стороной токсичных людей. Лучше стараться решать все проблемы самостоятельно.

Водолей

В любовной сфере Водолеев ждет большой успех. Это касается как тех, кто уже в отношениях, так и тех, кто еще только на стадии поисков. Звезды и планеты созидательны, но лучше не рисковать зря, и пользоваться проверкой совместимости перед началом отношений. Это идеальный период для флирта и кратковременных романов.

В середине недели у Водолеев может появиться желание избавиться от бережливости. Не стоит этого делать, потому что как раз в это время звезды и планеты ждет временны спад, который неминуемо отразится на финансовой удаче. Тем не менее, в том, что касается работы, Водолеев ждет удача. Это идеальный период для творческих задач и креативных решений.

Рыбы

Рыбам в период с 6 по 12 число желательно избегать общения с токсичными людьми и недоброжелателями. Можно воспользоваться советами экспертов о том, как укрепить свою энергетику. Чтобы противостоять воздействию таких людей. Стоит помнить о том, что сейчас превыше всего двигаться к своей основной цели. Не думая о том, какие средства для этого понадобятся.

Возможно, придется пойти против своих убеждений, встретиться лицом к лицу со своими страхами, решать неприятные дилеммы. Все жертвы, на которые пойдут сейчас Рыбы, окупятся сполна уже в ближайшем будущем. Нужно действовать решительно, уверенно, без промедления. Особенно это касается благоприятных дней недели: 6, 7 и 10 апреля.