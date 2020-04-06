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Госдума и правительство сотрудничают во всех сферах, заявил Володин

Госдума и правительство сотрудничают во всех сферах, заявил Володин
Государственная дума и правительство РФ, не так давно приступившее к работе, выстроили контакты по линиям всех ведомств, работа идёт достаточно слаженно, строится на конструктивной основе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече правительства с руководством фракции КПРФ.

"Несмотря на то, что правительство не так давно приступило к работе, мы выстроили коммуникации со всеми министрами и зампредами. В этой связи хочется сказать Вам слова благодарности, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр – ред.). Работа идёт достаточно слаженно, строится на конструктивной основе. Понятно, что с Думой работать непросто, звучат разные вопросы, поднимаются проблемы не всегда приятные. Но через этот диалог, наверное, мы все выиграем. Сегодня – пример этого диалога, который, надеюсь, будет использован в дальнейшем", - заявил Володин на встрече, его слова приводятся в стенограмме на сайте правительства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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