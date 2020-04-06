«Государство нас кинуло»: депутат из Красноярска раскритиковал решения, принятые президентом

Вадим Карасев

Депутат красноярского горсовета и бизнесмен Константин Сенченко раскритиковал обращение президента к россиянам в связи с введением нерабочих дней в условиях режима самоизоляции. Он считает, что государство оставило без какой-либо бюджетной поддержки малый и средний бизнес, взвалив всю ответственность на их плечи.

Сенченко записал обращение и опубликовал его в Facebook. В обращении депутат заявил, что государство всех «кинуло», и если ничего не изменится, то на улицы городов выйдет «армия голодных и злых».Он предложил урезать некоторые статьи бюджета, чтобы освободившиеся средства направить на прямые выплаты людям.





По словам красноярца, многим предпринимателям на следующей неделе нужно выплачивать зарплаты сотрудникам, но финансов на это у них нет.

Сенченко не отрицает, что необходимо вести борьбу с коронавирусом. Он сказал, что уважает и ценит работу врачей. Однако главный вопрос: на что жить, остается нерешенным.