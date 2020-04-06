Гузеева заставила мужа молиться на холодильник

Вадим Карасев

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева в шутку заставила мужа молиться на холодильник. Видео, в котором она иронически обыграла то, что россияне стали больше есть из-за постоянного нахождения дома во время пандемии коронавируса, опубликовано в Instagram-аккаунте Гузеевой.

В ролике супруг телеведущей, ресторатор Игорь Бухаров, стоял с покрытой тканью головой перед холодильником и вслух будто зачитывал молитву. «Вот так вот он стоит уже сутки», — заметила Гузеева. Когда он попытался открыть холодильник, женщина приказала ему закрыть дверцу и потребовала, чтобы он продолжил «молиться». Бухаров посмотрел в камеру, а затем возобновил напев. «Сволочи, только жрете целыми днями», — заключила актриса.

Таким образом ведущая высмеяла одну из обсуждаемых во время пандемии коронавируса тем: многие россияне отмечали, что из-за постоянного нахождения дома, связанного с мерами изоляции, они стали больше есть.

Ранее Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время введения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Ведущая пояснила, что ехала в своей машине и боялась открыть окно. По ее словам, в городе было «яблоку негде упасть»: несмотря на просьбы находиться дома, люди продолжали гулять.

По данным на 6 апреля, в России подтверждены 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За сутки инфекцию обнаружили почти у тысячи человек. Всего в стране от коронавируса скончались 47 пациентов.