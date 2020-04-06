Харассмент в прямом эфире: мэр Южно-Курильска приставал к своей подчиненной во время видеоконференции

Вадим Карасев

В сети обсуждают видео с участием 59-летнего мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко и его 35-летней заместительницы Елизаветы Андреевой. Во время видеосовещания, которое состоялось еще 27 марта, Власенко домогался своей подчиненной — в ролике видно, что в какой-то момент он трогает ее рукой между ног. Андреева в ответ на это сначала лишь слегка хлопнула по руке своего начальника, а затем была уже более решительна и оттолкнула его руку. Впрочем, история затем снова повторилась.





Сами участники скандального видео попавший в сеть ролик пока не прокомментировали. Стоит отметить, что у них обоих есть семьи.





Вячеслав Власенко

В должность заместителя Власенко Андреева вступила в августе прошлого года. До обнародования этого видео она уже успела отметиться скандалом — правда, не сексуального характера. По слухам, ее кандидатуру рекомендовали в мэра Холмска в правительстве Сахалинской области, однако местные депутаты выступили против и даже сорвали процедуру избрания. Выборы мэра города до сих пор пока так и не состоялись.





Елизавета Андреева

Инстаграм Елизаветы закрыт от посторонних (был ли он открытым до попадания в сеть скандального видео, мы не знаем), а вот зайти на страничку к ее боссу можно, однако комментарии к своим снимкам он отключил.