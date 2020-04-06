Хорватские националисты угрожают вернувшимся в страну сербам

Алексей Вольцев

В селе Морполача близ хорватского города Шибеник местные националисты устроили очередную акцию устрашения сербов, вернувшихся в этот населенный пункт. Граффити с призывами к экстремизму и надписи «Хорватский Вуковар» появились на дорожных указателях и домах сербов, живущих в селе. После гражданской войны 1991−1995 гг. в Морполачу вернулись 40 семей сербских беженцев. Сейчас это, в основном, пожилые люди.

Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», сербы серьезно напуганы очередными угрозами в свой адрес. Тем более, что хорватские националисты не в первый раз совершают вылазки в Морполаче. Ультранационалистические граффити появляются в селе регулярно. В 2016 и 2017 году такие провокации чудом не переросли в прямое столкновение между хорватскими националистами и собравшимися на религиозный праздник сербами. Примечательно, что хорватская полиция, по утверждению местных сербов, на подобные инциденты не реагирует.

До войны в Хорватии 389 из 407 жителей села были сербы. После хорватской операции «Буря», в результате которой с территории страны было изгнано 250 тысяч сербов, множество семей покинуло эти края. Спустя годы незначительная часть из них вернулась. Согласно данным переписи населения 2011 года, в Морполаче проживало 49 сербов.

Факты говорят о том, что в независимой Хорватии сербам не рады, а их права должным образом до сих пор не защищены. Но несмотря на всю сложность своего положения, в 2015 году жители села установили на местном кладбище православный крест высотой в 6,5 метров.

Между тем, в ноябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич отказался от поездки в Загреб на конгресс Европейской народной партии из опасения повлиять на ухудшение позиций сербов в Хорватии, писал портал «Балканист».

Кирилл Борщев