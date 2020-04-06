Интернет-соблазн: 8 кодовых фраз для переписки, которые пробудят любовь у адресата

Вадим Карасев

Любовная удача переменчива и капризна, однако есть надежный способ привлечь ее. Некоторые фразы служат ключом к открытию настоящей любви каждому, кто умеет ими пользоваться.

Слова и фразы, которые мы используем в повседневной жизни, влияют не только на наше подсознание, но и на нашу судьбу. Применяя коды-пароли, можно получить все, к чему вы стремитесь, — счастье, внимание, славу, призвание и, конечно же, любовь.

Правила работы с кодовыми фразами

Ученые в области биоэнергетики и метафизики путем долгих исследований пришли к удивительному открытию: каждой мысли, любому желанию или намерению соответствует своя формула. Удалось установить, что подсознание может принять емкую фразу там, где до этого оно упорно отказывалось принимать целый словесный поток. При этом короткие фразы, которые произносятся без обозначения, нельзя назвать приказом или поручением: их цель — задать определенный настрой.

Продуманные, но невинно звучащие фразы являются гипнотическими командами, которые общающийся с вами человек автоматически воспринимает на бессознательном уровне. Они пробуждают желание, вводя оппонента в бодрствующий транс.

Существует много способов включить скрытые команды в речь, но лучше всего это удается в переписке. Вам не придется рассказывать небылицы, играть глазами или размахивать маятником — достаточно знать базовые кодовые фразы.

Вначале важно представить результат или действие, которые вы хотите получить от собеседника. Эта форма гипноза требует создания ярких картинок в уме другого человека. Образно говоря, используя слова-пароли вы рисуете в воображении собеседника желаемое для себя будущее.

Кодовые фразы для привлечения любви

(фраза-команда). Эта кодовая фраза соединит эмоции, которые испытывает человек, с теми, которые вы хотите, чтобы он испытал. «Вы чувствуете, как наше общение становится все ярче и ближе?»(фраза-команда). Фраза предполагает, что собеседник будет вести себя и поступать так, как вы это опишите. «Как вы удивитесь, когда мы с вами познакомимся поближе».(фраза-команда). Фраза отрицания. Когда вы ее произносите, вы устраняете любые сопротивления. «Вам не нужно казаться тем, кем вы не являетесь».(фраза-команда) подразумевает, что человек совершит действие или испытает состояние, которые вы описываете. «Когда вы влюблены, вы безоружны».(фраза-команда). Это своего рода приказ представить ситуацию или действие, которые вы описываете. «Что произойдет, если я приглашу вас на свидание?».(фраза-команда). Фраза поможет заставить человека почувствовать то, что вы опишите, так, словно это только что произошло. «Вы, вероятно, заметили, что когда вы испытываете пробуждение чувств, это заставляет вас действовать?».(фраза-команда). Снижает сопротивление, пробуждая в человеке желание сделать то, что вы описываете. «Если бы вы почувствовали, что должны признаться мне в чем-то, как вы думаете, вы признались бы?»(фраза-команда). Фраза подразумевает, что событие, которое вы описываете, обязательно произойдет, и вопрос только в том, что предпримет человек. «Вас удивит, когда вы почувствуете ко мне влечение?»

Многие фразы таят в себе скрытый смысл, который воспринимается собеседником на подсознательном уровне. Действие вышеприведенных фраз обычно имеет кратковременный эффект, но при умелом обращении эти слова-якоря закладываются глубоко в подсознание и вызывают каждый раз нужную реакцию.