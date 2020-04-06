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Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилование

Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилованиеЭйми Энн ДаффиФото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская певица Эйми Энн Даффи, известая как Duffy, в подробностях описала свое похищение и изнасилование. Она опубликовала рассказ на своем сайте.

Исполнительница хита Mercy заявила, что десять лет назад была похищена в свой день рождения. Преступник накачал ее наркотиками, а затем перевез в другую страну, где запер ее в гостиничном номере и изнасиловал. «Я думала о том, чтобы сбежать в соседний город, пока он спал, но у меня не было денег, и я боялась, что он вызовет полицию, заявив, что я пропала без вести. Я не знаю, как мне хватило сил пережить те дни. Я чувствовала присутствие чего-то, что помогло мне остаться в живых», — поделилась артистка.

Затем преступник отвез Duffy к ней домой, где на протяжении месяца продолжал накачивать ее наркотиками и намекал, что хочет убить ее. Певица отметила, что не помнит, насиловал ли он ее, а также не рассказывает, как ей удалось сбежать из плена. С тех пор она переезжала пять раз, так как не чувствовала себя в безопасности. Кроме того, артистка боялась обращаться в полицию.

В феврале исполнительница выложила пост, в котором объяснила, что перестала выступать, так как ее похитили изнасиловали. Тогда она пообещала, что позже раскроет детали этой истории.

Duffy стала популярна в конце 2000-х. Среди наиболее известных хитов звезды — Mercy, Warwick Avenue, Rain On Your Parade и Stepping Stone. В 2009 году ее релиз Rockferry был удостоен «Грэмми» как лучший вокальный поп-альбом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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