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Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции

Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Жители подмосковного города Видного на самоизоляции из окон дома пели песни, найдя таким образом оригинальный способ проводить время.

На опубликованных кадрах видно дом. На фоне играет музыка, а люди из окон поют песню "Выйду в поле с конем". В конце прохожие похлопали жителям.

Такая "мода" наблюдалась в Италии при карантине. Там местные жители в определенные часы выходили на балконы и пели песни.


сообщило, что балконные арии римлян на карантине сняли на видео.
# В мире
По материалам: ria.ru

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