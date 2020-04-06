Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Сегодня, 19:35 Влада Некрасова
Жители подмосковного города Видного на самоизоляции из окон дома пели песни, найдя таким образом оригинальный способ проводить время.
На опубликованных кадрах видно дом. На фоне играет музыка, а люди из окон поют песню "Выйду в поле с конем". В конце прохожие похлопали жителям.
Такая "мода" наблюдалась в Италии при карантине. Там местные жители в определенные часы выходили на балконы и пели песни.
сообщило, что балконные арии римлян на карантине сняли на видео.
По материалам: ria.ru