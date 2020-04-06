Экологи сообщили о застрявшем в Иране с дельфином ветеринаре из России

Алексей Вольцев

Причастные структуры решают вопрос транспортировки из Ирана в РФ российского ветеринара Ивана Зацепилова и дельфина, которые находятся в дельфинарии в Тегеране, сообщает общественная организация "Эковахта Сахалина".

Ранее экологи попросили помощи в эвакуации из Ирана российского ветеринара с дельфином из-за вспышки коронавируса в этой стране. В дельфинарии Тегерана живет афалина по имени Кася, владелец дельфина готов отдать ее в Россию. Афалина была незаконно добыта 10 лет назад из естественной среды в Керченском проливе, в 2015 году ее транспортировали в Иран. По словам экологов, дельфина готовы безотлагательно принять на Карадагской биостанции. Вместе с дельфином в Иране остается российский ветеринар Иван Зацепилов.

"В посольстве России в Иране ситуацию держат на контроле. Ивану предлагали 30 марта ​вылететь в Россию, но без афалины, в связи с чем он был вынужден отказаться от такого предложения. Центр "Орсинус" и Карадагская биостанция занимаются историей Каси и Ивана, начали сбор средств на благоустройство места для передержки Каси после транспортировки. На данный момент решается вопрос с транспортировкой, и пока нет ясности, когда это произойдет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже начато возведение купольной конструкцией с чашей внутри на территории Карадагской биологической станции. На нее уже закупили часть материалов, идет сбор средств на оставшееся оборудование.

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