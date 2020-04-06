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Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавирусаФото: Максим Блинов / РИА Новости

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису. Против таких мер выступили в Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономисты полагают, что начавшийся кризис будет длительным. «Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — говорится в заявлении организации. Это касается сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса.

По последним данным, коронавирусом в России заражены более шести тысяч человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве. В соответствиии с указом президента, апрель в стране объявлен нерабочим. Только в столице из-за этого без работы может остаться порядка миллиона человек.

По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограниеий, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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