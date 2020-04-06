Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб
Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в России, связанных с ограничительными мерами властей – умеренный, негативный и кризисный.
В первом из них, следует из доклада НКР, карантин и режим самоизоляции сохранятся только в апреле и мае 2020 года.
"При таком сценарии полноценное восстановление спроса на недвижимость может начаться уже в третьем квартале. В течение острой фазы (апрель – июнь) застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. Тем не менее, номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне, наблюдавшемся в конце 2019 года: жилищно-строительные компании временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен", - прогнозируют в агентстве.
В этом случае, ожидают там, спрос на первичном рынке жилья в стране упадет на 5-10%, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 45 – 90 миллиардов рублей.
Второй, негативный сценарий развития ситуации от НКР предполагает, что ограничительные меры отменят не ранее середины 2020 года.