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Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб

Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб
Крупнейшие застройщики жилья могут потерять из-за распространения коронавируса COVID-19 от 90 миллиардов рублей в случае самого мягкого сценария изменения спроса на рынке новостроек до 200 миллиардов рублей при самом жестком сценарии, утверждают аналитики кредитного рейтингового агентства НКР.

Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в России, связанных с ограничительными мерами властей – умеренный, негативный и кризисный.

В первом из них, следует из доклада НКР, карантин и режим самоизоляции сохранятся только в апреле и мае 2020 года.

"При таком сценарии полноценное восстановление спроса на недвижимость может начаться уже в третьем квартале. В течение острой фазы (апрель – июнь) застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. Тем не менее, номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне, наблюдавшемся в конце 2019 года: жилищно-строительные компании временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен", - прогнозируют в агентстве.

В этом случае, ожидают там, спрос на первичном рынке жилья в стране упадет на 5-10%, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 45 – 90 миллиардов рублей.


Второй, негативный сценарий развития ситуации от НКР предполагает, что ограничительные меры отменят не ранее середины 2020 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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