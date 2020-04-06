Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ во время пандемии

Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ во время пандемии
. Элтон Джон объявил о запуске нового фонда экстренной помощи ВИЧ-инфицированным в условиях пандемии коронавируса, сообщает NME.

Фонд учрежден на базе некоммерческой организации Elton John Aids Foundation. Сейчас принимаются предложения идей и эффективных решений, которые могли бы помочь людям с ВИЧ, у которых риск заболеть COVID-19 выше.

Музыкант объявил о своей инициативе в твиттере, уточнив, что он надеется, что партнеры Elton John Aids Foundation "смогут противостоять вызовам COVID-19 и позаботятся о самых уязвимых пациентах во всем мире".

В ролике, выложенном в твиттере, исполнитель заявил: "Почти тридцать лет мой фонд помогал людям с ВИЧ, и в условиях пандемии коронавируса мы тоже обязаны это делать".


"Распределение лекарств, проведение анализов, превентивные меры – теперь с этими обычными процедурами возникли сложности, и фонд будет помогать нашим партнерам готовиться к новым вызовам пандемии и эффективно решать вопросы профилактики и лечения", - добавил он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы
Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы
Лунный день сегодня 7 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 7 апреля 2020 года
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В России умер еще один пациент с коронавирусом
Что будет с рынком недвижимости при коронавирусе, рассказал эксперт
Что будет с рынком недвижимости при коронавирусе, рассказал эксперт
Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
В США признали террористическим "Русское имперское движение"
В США признали террористическим "Русское имперское движение"
Саудовская Аравия не планирует открывать мечети на время Рамадана
Саудовская Аравия не планирует открывать мечети на время Рамадана
В Пермском крае выписали двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Пермском крае выписали двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса
В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов
В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов
Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ во время пандемии
Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ во время пандемии
США захотели залезть в долги из-за коронавируса
США захотели залезть в долги из-за коронавируса
Мишустин встретился с КПРФ
Мишустин встретился с КПРФ

Топ на сегодня

В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП

Еще по теме

Мать Элтона Джона скончалась на 93-м году жизни
Элтон Джон говорит, что его предстоящий тур будет последним
Metallica и Элтон Джон пожертвовали средства Австралии
Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона - высшей награды Франции