Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ во время пандемии

Влада Некрасова

. Элтон Джон объявил о запуске нового фонда экстренной помощи ВИЧ-инфицированным в условиях пандемии коронавируса, сообщает NME.

Фонд учрежден на базе некоммерческой организации Elton John Aids Foundation. Сейчас принимаются предложения идей и эффективных решений, которые могли бы помочь людям с ВИЧ, у которых риск заболеть COVID-19 выше.

Музыкант объявил о своей инициативе в твиттере, уточнив, что он надеется, что партнеры Elton John Aids Foundation "смогут противостоять вызовам COVID-19 и позаботятся о самых уязвимых пациентах во всем мире".

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d — Elton John (@eltonofficial) April 4, 2020

В ролике, выложенном в твиттере, исполнитель заявил: "Почти тридцать лет мой фонд помогал людям с ВИЧ, и в условиях пандемии коронавируса мы тоже обязаны это делать".

"Распределение лекарств, проведение анализов, превентивные меры – теперь с этими обычными процедурами возникли сложности, и фонд будет помогать нашим партнерам готовиться к новым вызовам пандемии и эффективно решать вопросы профилактики и лечения", - добавил он.