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Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП

Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП
Блогер Павел Петель, известный своими неординарными поступками, погиб в автомобильной аварии. Трагедия произошла на Симферопольском шоссе. Mercedes, в котором Павел находился с друзьями, на большой скорости врезался в фуру.

Уже известно, что Петель ехал на попутке из миграционного центра в Сахарово в столицу. Сейчас у родных 39-летнего Павла появились проблемы с транспортировкой его тела, так как он является гражданином Украины. 

«По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят. Родственники при закрытых границах, скорее всего, не смогут приехать из Украины. Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны? Может быть, есть кто-то подкованный в этой непростой теме в это непростое время, кто мог бы проконсультировать или помочь?» — сообщил в личном блоге друг погибшего — Сергей Остриков.

Напомним, Павел Петель стал известным благодаря демонстрации экстравагантных образов. Так, он, имея довольно атлетичное телосложение, не стеснялся появляться на публике в... женской одежде, парике и ярким макияжем.

За подобные выходки многие прозвали Павла двойником Кончиты Вурст. Также Петель вел несколько каналов на YouTube. На одном из них он представал перед подписчиками в образе экстравагантной богачки, в другом был более скромным и рассказал о жизни, читал стихи. В последнее время блогер несколько отошел от эпатажа.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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