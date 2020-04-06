Юрист пояснил, как воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за коронавируса

Вадим Карасев

У многих россиян из-за коронавирусной инфекции возникли трудности с погашением кредитов. Длительный период нерабочих дней, снижение доходов, закрытие многих предприятий, работающих в сфере оказания услуг, поставили многих людей в тупик.

Правительство старается поддержать россиян. Одной из мер поддержки стал закон о предоставлении кредитных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции.

О том, как воспользоваться правом и получить отсрочку на выплату кредита рассказал начальник юридического отдела Ростовского подразделения АО "Комплексные инвестиции" Мучтаба Кулиев.

Юрист отметил, что кредитные каникулы не будут предоставляться автоматически. Чтобы воспользоваться возможностью отсрочки выплат нужно обратиться в банк, выдавший кредит, с соответствующим заявлением.

На рассмотрение заявки отводится не более 30 рабочих дней. Затем банк должен вам сообщить о принятом решении.

При этом Кулиев рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы банк одобрил заявку.

Критерии,которые повлияют на одобрение заявки банком:

Доходы заемщика сократились не менее, чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.Кредит был получен до того, как новый закон вступил в силу.Заемщик ранее не нарушал принятых на себя обязательств.Кредиты, на которые будет распространяться закон:потребительский кредит для физлиц не более 250 тыс. рублей;потребительский кредит с лимитом кредитования для физлиц (кредитная линия) не более 100 тыс. рублей (имеются ввиду кредитные карты);кредит для индивидуальных предпринимателей не более 300 тыс. рублей;автокредит не более 600 тыс. рублей;кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, и ипотека не более 1,5 млн рублей.

При этом юрист советует обратить внимание на следующее:

длительность льготного периода составляет максимум 6 месяцев;срок и дату начала льготного периода заемщик может определить самостоятельно;дата начала льготного периода не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам, не более чем на один месяц - по ипотечным кредитам.

Мучтаба Кулиев также подчеркнул, что во время предоставленных кредитных каникул банки не имеют права:

начислять какие-либо штрафные санкции по кредитному договору;требовать досрочного погашения кредита (в том числе с поручителя);обращать взыскание на предмет залога или предмет ипотеки.