Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Юрист пояснил, как воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за коронавируса

Юрист пояснил, как воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за коронавируса

Юрист пояснил, как воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за коронавируса

У многих россиян из-за коронавирусной инфекции возникли трудности с погашением кредитов. Длительный период нерабочих дней, снижение доходов, закрытие многих предприятий, работающих в сфере оказания услуг, поставили многих людей в тупик.

Правительство старается поддержать россиян. Одной из мер поддержки стал закон о предоставлении кредитных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции.

О том, как воспользоваться правом и получить отсрочку на выплату кредита рассказал начальник юридического отдела Ростовского подразделения АО "Комплексные инвестиции" Мучтаба Кулиев.

Юрист отметил, что кредитные каникулы не будут предоставляться автоматически. Чтобы воспользоваться возможностью отсрочки выплат нужно обратиться в банк, выдавший кредит, с соответствующим заявлением.

На рассмотрение заявки отводится не более 30 рабочих дней. Затем банк должен вам сообщить о принятом решении.

При этом Кулиев рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы банк одобрил заявку.

Критерии,которые повлияют на одобрение заявки банком:



Доходы заемщика сократились не менее, чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.



Кредит был получен до того, как новый закон вступил в силу.



Заемщик ранее не нарушал принятых на себя обязательств.



Кредиты, на которые будет распространяться закон:



потребительский кредит для физлиц не более 250 тыс. рублей;



потребительский кредит с лимитом кредитования для физлиц (кредитная линия) не более 100 тыс. рублей (имеются ввиду кредитные карты);



кредит для индивидуальных предпринимателей не более 300 тыс. рублей;



автокредит не более 600 тыс. рублей;



кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, и ипотека не более 1,5 млн рублей.

При этом юрист советует обратить внимание на следующее:



длительность льготного периода составляет максимум 6 месяцев;



срок и дату начала льготного периода заемщик может определить самостоятельно;



дата начала льготного периода не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам, не более чем на один месяц - по ипотечным кредитам.

Мучтаба Кулиев также подчеркнул, что во время предоставленных кредитных каникул банки не имеют права:



начислять какие-либо штрафные санкции по кредитному договору;



требовать досрочного погашения кредита (в том числе с поручителя);



обращать взыскание на предмет залога или предмет ипотеки.
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства в Москве
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилование
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
Около 300 тысяч россиян получат увеличенное пособие по безработице
Около 300 тысяч россиян получат увеличенное пособие по безработице

Топ на сегодня

Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Государственная дума приняла закон о кредитных каникулах
Набиуллина объяснила, как будет работать система кредитных каникул из-за коронавируса
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса