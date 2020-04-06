Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина и пообещал поощрить их. Такое заявление политик сделал в прямом эфире в Instagram, пишет «Комсомольская правда».

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная очевидцами в городе Аргун, на которой несколько людей в форме избивали мужчину за нарушение карантина.

По словам Кадырова, правоохранители следят за порядком и безопасностью в Чеченской Республике. «Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — заявил глава республики.

Чечня стала первым регионом России, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Кадыров призвал жителей республики вернуться на родину до 5 апреля. Ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

По последним данным, в Чечне 15 заболевших коронавирусом. Один человек погиб, выздоровевших пока нет.