Как распознать энергетического вампира в интернете

Вадим Карасев

Энергетические вампиры среди нас, но не только дома, на работе и в университете. Настоящий рассадник токсичных людей — интернет и социальные сети. Энерговампиры обитают в комментариях, на станицах форумов и сайтов.

Энергетика человека в интернете может подвергаться опасности. Форумы и социальные сети могут разрушить нашу защиту. Спастись от такого негативного влияния возможно. Для этого необходимо следовать важным советам, описанным ниже.

«Я самый умный»

Есть люди в комментариях под статьями и видеозаписями, которые пытаются казаться умнее всех. Они знают всё о пунктуации, о правильном написании слов и их расстановке в предложениях. Они обожают учить других и указывать им на ошибки.

Это самый легкий тип вампиризма, потому что в большинстве случаев на них не нужно тратить время. Они самоутверждаются, но не требуют от вас ответа, не оставляют слишком сильного негатива.

Агрессоры

К агрессорам можно отнести всех, кто без особой причины старается вывести вас на негативные эмоции. Эти люди могут напрямую обзывать вас, грубить вам, причем в самой жесткой форме.

Их целью является вывод вас на эмоции. Вы можете написать какой-то безобидный комментарий, выложить какую-то непровокационную фотографию. А такой энергетический вампир обязательно найдет, как вас задеть. Защититься от такого человека очень просто, хотя не все на это способны. Нужно не отвечать вообще ничего. Некоторые говорят сами себе: «Я сейчас ему отвечу, а уж потом не буду ничего говорить». Но они оказываются втянутыми в негативный диалог, который их лишает сил. Он провоцирует нервозность, тревожность, появляется чувство опустошения. Это означает, что вампир добился своего.

Он может провоцировать появление чувства вины, стыда, жалости. Больше всего среди провокаторов и агрессоров тех, кто хочет посмотреть на вашу реакцию. Если вы наткнулись на такого человека и попались к нему в сети, воспользуйтесь эффективными методами избавления от негативных мыслей и эмоций.

Критики

Это те, кому что-то не нравится в том, что вы написали, или в видео, которое выложил блогер. Критики постоянно находят способ придраться к чему-то, чтобы вызвать человека на дискуссию, на баталию «умов».

Им нужно признание, нужно, чтобы вы сказали им, что они правы. И это сложно, потому что они не всегда правы, а это единственный выход из коммуникации. Есть еще один вариант — просто не отвечать. И сделать это крайне сложно. Если вы станете агрессивными, то критик разойдется еще сильнее. Парочка бессонных ночей будет гарантирована.

Охотник за «лайками»

Такой вампир хочет внимания, причем не только вашего, а всеобщего. Он порой безобиден. Но иногда может писать язвительные комментарии о чем угодно, лишь бы понравиться массам. Чем больше «лайков», тем лучше. В погоне за вниманием такой вампир тянет из пользователей похвалу, поддержку и эмоции, не давая ничего взамен.