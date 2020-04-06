Как распознать ложь по знаку зодиака

Влада Некрасова

Все ли умеют искусно врать и как это связано со знаками зодиака? По мнению нашего эксперта, победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, нельзя говорить однозначно за каждого человека, но общие черты все же есть.

ОВЕН

В силу интеллектуального развития владеет несколькими техниками, которые позволяют скрыть правду. «Вычислить» Овна крайне сложно, потому что он всегда немного замкнут и дистанцирован. В таких случаях разобраться могут только голые факты, попавшие к вам в руки.

ТЕЛЕЦ

Тельцы делятся на две категории: не умеет врать и учится врать. Мастером по вранью Тельца назвать можно лишь имея конкретный пример перед глазами. Чаще всего их можно поймать по глазам — там все видно. В остальных случаях, вы будете сомневаться до последнего. Тельцу проще сказать любую правду, только чтобы потом не мучала совесть. Исключения составляет: ложь во благо, которая им не претит.

БЛИЗНЕЦЫ

«Природная закваска», как говорят, наградила Близнецов большим количеством талантов, в том числе дипломатичностью и умом. Этих двух качеств достаточно для того, чтобы уходить от ответов, например. Но, что касается вранья, то Близнецы четко разграничивают: во благо или нет. Если это возможно, то представители этого знака всячески попытаются избежать обмана.

РАК

Делит окружение на своих и чужих. Исходя из этого строится концепция взаимоотношений. Если нужно в чем-то повернуть некий процесс в свое русло, способны на укрытие информации или ее интерпретации. Мастерски может перевоплощаться, поэтому уличить во лжи сложно.

ЛЕВ

Лев Льву рознь. Есть прямая тенденция прямолинейности, но тем не менее, харизма, амбициозность и горячность натуры часто толкают Львов на то, чтобы преследовать свои интересы. Вычислить Льва возможно по стилю общения в тот момент, когда он врет. Как правило, это выглядит очень обаятельно и тихо, что не свойственно для Льва в повседневной жизни.

ДЕВА

Не дружат Девы с враньем. Учатся, но освоить этот предмет не многим дается. Деву легко определить по мимике и жестикуляции. Внешние проявления будет вопреки всему указывать на нервное состояние. Особенно часто можно определить по «глазам в пол».

ВЕСЫ

Весы уникальны вот в чем: они не то, чтобы равнодушны ко всему, включая обман, нет, но они очень хладнокровно готовы принять правила некой игры, если того требуют обстоятельства. Именно из-за этого хладнокровия практически невозможно определить по Весам: где правда, а где нет.

СКОРПИОН

Скорпион — натура пылкая и со способностями. Многие Скорпионы с рождения чувствуют в себе тягу к творчеству, самовыражению, к проявлению себя во всем. Эта природная внутренняя многогранность позволяет её обладателю перевоплощаться на ходу и держать речь, да такую, что заслушаться можно...

И все же, насколько Скорпион способен искусно приврать, ровно настолько же он всегда готов пойти напролом и вопреки всему говорить правду.

СТРЕЛЕЦ

Да, могут и приврать. Как понять? В случае со Стрельцами есть способ, который можно назвать действенным: спустя время задать точно такой же вопрос.

Человек, который повторит все в слово слово и не исказит факты спустя время, вам не врет! Ну а если путаница... тут и сказать нечего.

КОЗЕРОГ

Обладая неплохой интуицией Козероги хорошо понимают, в какой момент лучше избежать лжи. Им проще промолчать, чтобы потом не летели стрелы. В этом их талант. Поэтому будьте внимательны, если Козерог молчит.

ВОДОЛЕЙ

Зачем опираться на вранье и подлоги, если у Водолея всегда достаточно аргументов против и за! Умение говорить и выстраивать диалоги, дает возможность решать многие вопросы. Что касается видимых признаков (когда Водолей пытается что-то скрыть или недоговаривает), можно выделить улыбку, которой они профессионально завораживают.

РЫБЫ

Не любят врать, но если жизнь заставляет, то потом долго переживают. По Рыбам не нужно ничего оценивать, они источают на физическом уровне либо доверие, либо отрицание этого самого доверия. Поэтому Рыбы часто либо остаются одиноки, либо становятся богатейшими людьми в плане близких и родных!

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