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Когда учредили Орден Красной Звезды?

Когда учредили Орден Красной Звезды?

В 1930-х годах Орден Красной Звезды был одной из самых желанных наград для солдат и офицеров. Его учредили 6 апреля 1930 года, 90 лет назад Постановлением Президиума ЦИК СССР.  

Орден давали за «большие заслуги в деле обороны Советского Союза как в военное, так и в мирное время, и в обеспечении государственной безопасности». А награждение им обязывало орденоносца служить для всех бойцов примером храбрости и мужества. Орден представляет собой пятиконечную звезду, покрытую рубиново-красной эмалью, в центре которой на щите изображена фигура красноармейца в шинели и будёновке с винтовкой наперевес. По ободу щита нанесена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода — надпись «СССР», под щитом — изображение серпа и молота. Орден изготавливался из серебра.

Эту награду могли получить военнослужащие Советской Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов госбезопасности и МВД СССР. Причём награждать можно было не только отдельных людей, но и воинские части, боевые корабли, предприятия, организации и учреждения. К Ордену могли быть представлены и военнослужащие иностранных государств.

Первоначально, до 1943 года, Орден Красной Звезды носили на левой стороне груди. С 1980 года награду надлежало носить на правой стороне груди. Первым кавалером Ордена Красной Звезды, в 1930 году, стал командир Василий Блюхер — за блестяще проведенную операцию по ликвидации вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны Орден стал одной из самых массовых наград — за заслуги и подвиги, за мужество и стойкость в боях с фашистскими захватчиками было произведено более 2 млн. 860 тысяч награждений. Затем, вплоть до 1991 года, Орден Красной Звезды вручался за отличия на службе и подвиги, а также за выслугу лет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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