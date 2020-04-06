Когда закончится пандемия коронавируса: что говорят астрологи

Вадим Карасев

Новое опасное заболевание стало причиной всеобщей изоляции, проблем и неурядиц. Пандемия коронавируса заботит многих, поэтому все чаще звучат вопросы о том, пойдет ли заболевание на спад. Астрологи высказали свое мнение о том, когда наступит долгожданная победа над опасной болезнью.

Распространение коронавируса по всей планете рождает панику, которой нельзя поддаваться ни в коем случае. Новое заболевание не исследовано до конца, и ученые по всему миру трудятся над созданием новой вакцины. До тех пор, пока мир находится во власти пандемии, каждому стоит обезопасить себя и свою семью, соблюдать осторожность и как можно реже появляться в местах скопления людей. Эксперты сайта

dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, когда же завершится пандемия, и прислушаться к мнению астрологов.

Астрологи о коронавирусе

Большинство астрологов сходятся во мнении, что пандемия коронавируса началась неспроста. Високосный 2020 год преподносит сюрпризы, большей частью печальные, и появление нового заболевания было лишь вопросом времени.

Нельзя сбрасывать со счетов и Черную Луну, прозванную Лилит. Ее влияние в созвездии Овна усилено энергетикой високосного года, что обуславливает проблемы по всем фронтам: экономический кризис, напряженную обстановку во всем мире, межгосударственные конфликты и, как закономерный итог, пандемию нового вирусного заболевания.

Проблемы, связанные с распространением заболевания, связывают астрологи и с годом Крысы. Именно эти грызуны распространяют множество болезней, и связь выявить довольно легко. Високосный год Крысы, Черная Луна, множественные и недружественные аспекты планет — все это стало причиной новой и масштабной катастрофы, окончание которой пока не предвидится.

Когда ждать спада пандемии

Говоря о пандемии, нельзя сбрасывать со счетов возросшее население планеты и способность человечества перемещаться практически в любую точку мира. Распространение болезни зависит от многих факторов, и астрологи отмечают, что обстановка довольно неблагоприятна.

Влияние небесных тел и энергетика високосного года не сулят человечеству скорого избавления от коронавируса, однако риски можно свести к минимуму. Астрологи призывают каждого внимательно относиться к состоянию своего здоровья, соблюдать меры безопасности и не забывать о повышении иммунитета.

По словам астрологов, пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, пойдет на спад в конце апреля, и уже в мае ситуация наладится. Тем не менее распространение заболевания продолжится в осенний период, когда границы вновь будут открыты. Однако есть и мнение, что к осени многие переболеют вирусным заболеванием в легкой форме и обзаведутся иммунитетом, а ученые и врачи смогут противостоять новой волне болезней.