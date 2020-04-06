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Коронавирус вернулся в Китай из России

Коронавирус вернулся в Китай из РоссииФото: Cheng Min / Xinhua / Globallookpress.com

Коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые вернулись на родину из России: они летели из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Харбине.

Всего в провинции Хэйлунцзян, к которой относится Харбин, зафиксировано 60 инфицированных. У них болезнь протекает без симптомов, подчеркнули дипломаты.

О возвращении в страну коронавируса из-за границы также сообщает пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения Китая. По последним данным, там обнаружили 78 новых бессимптомных случаев.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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