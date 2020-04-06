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Ксения Бородина – откровенно об изменах

Ксения Бородина – откровенно об изменах
Ксения Бородина ответила на вопросы поклонников об отношениях. Телеведущая призналась, что измены — это крайне болезненная тема, но с ними приходится сталкиваться многим женщинам. По мнению звезды, прощать мужчину стоит далеко не всегда.

Вот уже почти пять лет Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым. За это время у супругов неоднократно возникали конфликты и споры. Однажды телеведущая даже публично уличила возлюбленного в изменах, заявив, что собирается развестись с ним. В итоге паре удалось сохранить отношения. Сейчас Ксения не устает рассказывать о том, как ей повезло с избранником.

Среди поклонников Бородина и вовсе считается настоящим гуру в области построения отношений. Именно поэтому ей часто задают вопросы о личной жизни. Так, одна из поклонниц звезды поинтересовалась, возможно ли простить измену, если мужчина ходил налево, когда его возлюбленная была беременной.

«Дорогие мои, в этом вопросе, очень тонком и сложном, нет правильного или неправильного ответа. Все очень индивидуально. Многие мужики живут на две семьи, а жены даже не догадываются. Или не хотят знать. Измена — это больной момент для всех. Но жить и терпеть постоянные измены нормальный человек не стал бы», — уверена Бородина.

К слову, муж изменял Ксении как раз в тот период, когда она была беременна младшей дочерью. Телеведущая рассказывала в социальных сетях, что избранник устраивал ночные тусовки, а она ждала его дома и волновалась.


«Эту ночь 12 декабря я запомню на всю жизнь. Мой муж пришел в семь утра с очередной тусовки, а мне оставалось десять дней до родов. Все, что написано про измену — чистая правда. Я даже знаю квартиру нашего общего знакомого, который покрывал его жесткие тусовки», — делилась переживаниями Ксения несколько лет назад.

После примирения с супругом Бородина удалила все посты об изменах. Сейчас она не любит вспоминать этот сложный период. Недавно Ксения Собчак упомянула про кризис в отношениях коллеги и ее мужа, что очень задело телеведущую. В итоге Курбан Омаров даже написал гневный пост, адресованный Собчак.

 «У нас в стране так мало интересных новостей, что вы вынуждены проводить запоздалую ревизию у меня в штанах? Оставьте это дело мне, как бы вам ни было интересно узнать их содержимое. А я давно и счастливо женат, и вам тоже желаю успокоиться хоть в одном браке. Также желаю вам успехов в работе и, надеюсь, вам больше не придется искать хайп-темы в устаревших заголовках желтой прессы, тем более сейчас так много актуальных и свежих тем», — заявил тогда Курбан.

Бородина уверена, что ее опыт работы на «ДОМе-2» позволяет давать советы поклонникам по поводу личной жизни. К тому же, телеведущая считает себя счастливым и успешным человеком, ведь несмотря на все кризисы, ей в итоге удалось сохранить брак.

Фото: Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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