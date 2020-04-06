Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей

Влада Некрасова

Курс доллара в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи опустился на 0,7%, до 75,96 рубля, курс евро снизился на 0,8% , до 81,99 рубля, передает "Москва 24", ссылаясь на данные торговой площадки по состоянию на 20.51.

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, курс европейской валюты опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.

Ранее Банк России установил официальные курсы валюты на вторник, 7 апреля. Евро снизился на 3,1 рубля, до 82,63 рубля, доллар упал на 1,32 рубля, до 76,40 рубля.

сообщило, что курс американской валюты вместе с евро продемонстрировал очередное снижение.