Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»

Вадим Карасев

Лев ЛещенкоКадр: @leshchenko_lv

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец признался, что лечащий врач попросил его «выматываться» из больницы, передает газета «Московский комсомолец» в понедельник, 6 апреля.

«Показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!» — сообщил Лещенко.

Отмечается, что исполнителя выписали после проведения компьютерной томографии.

3 апреля Лещенко заявил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус и сообщил, что чувствует себя нормально.

Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. Медики диагностировали у Льва Валерьяновича двустороннее воспаление легких. Через три дня после госпитализации главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «после дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии».