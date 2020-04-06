Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»Лев ЛещенкоКадр: @leshchenko_lv

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец признался, что лечащий врач попросил его «выматываться» из больницы, передает газета «Московский комсомолец» в понедельник, 6 апреля.

«Показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!» — сообщил Лещенко.

Отмечается, что исполнителя выписали после проведения компьютерной томографии.

3 апреля Лещенко заявил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус и сообщил, что чувствует себя нормально.

Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. Медики диагностировали у Льва Валерьяновича двустороннее воспаление легких. Через три дня после госпитализации главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «после дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
Перенесший COVID-19 басист Duran Duran рассказал о течении болезни
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России отменили штрафы за долги по ЖКХ
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус
Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус