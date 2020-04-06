Лунный день сегодня 6 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Наступающий день придется на Луну в Знаке Дева — время особенного энергетического воздействия на все живое. Чтобы правильно распорядиться этим уникальным моментом, предлагаем обратиться к лунному календарю.

Хотя апрель и склоняет к отдыху и расслабленному образу жизни, день нас ждет очень важный: Луна в Деве дает прекрасный шанс на успех в делах и карьере. Поэтому если вы будете работать, включайтесь на полную мощность. Рост Луны и влияние Девы дадут возможность реализовать замыслы, касающиеся материальной стороны жизни, планирования и создания прочной базы на будущее. Сегодня особенно хорошо участвовать в переговорах, заниматься куплей-продажей и оформлять документы.

Фаза Луны: 13-14 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Деве обещает счастливый день. При желании можно преуспеть на нескольких фронтах одновременно, например, в работе и в делах любовных. Заслуживают внимания новые планы, порядки, обязательства, контроль.

Магнитные бури: магнитосфера в норме, угрозы со стороны Солнца нет, день будет стабильным.

Благоприятные дела 6 апреля:

отказ от вредных привычек и привязанностей;домашние дела;любая финансовая деятельность;обучение, самосовершенствование;анализ ошибок прошлого;поднятие личного авторитета.

Опасности и риски 6 апреля:

Домашние дела при Луне в Деве

нарушение правил, регламента;длительные переработки;критика начальства, окружающих;перфекционизм.

В конце дня можно выделить несколько часов для спокойных и легких дел. Редакция сайта dailyhoro.ru не рекомендуют устраивать кулинарных или бытовых подвигов: 6 апреля в приоритете простые, но полезные дела.

Работа и деньги в понедельник

В деловом секторе все в полном порядке. И чем менее серьезно будете относиться к текущим делам, тем проще и быстрее они разрешатся. Астрологи советуют внести в рутину немного спонтанности и креатива. Именно такой подход обеспечит хорошее вознаграждение. В денежном плане день стабилен. Возможны как непредвиденные расходы, так и неожиданные доходы. Ситуация благоприятна для денежных операций, планирования бюджета, открытия вкладов, оплаты обязательных платежей. Для собственного спокойствия лучше соблюдать финансовую дисциплину.

Внешний вид по лунному календарю

Для понедельника наилучшими цветовыми решениями в одежде станут коричневый, сливочный или бежевый оттенки. Они помогут произвести выгодное впечатление. Особое внимание сегодня следует уделить деталям. Даже если аксессуары вам чужды, стоит попробовать добавить акценты минималистичными серьгами или тонким браслетом.

Любовь и отношения сегодня

Взаимодействие с людьми сегодня будет непростым. Об этом нужно помнить и держать себя в руках. Большая часть трудностей будет касаться материальных вопросов. Астрологи советуют снизить требования к партнерам по браку и делам, не настаивать на немедленном выполнении ими денежных обязательств: сопротивление будет сильным и вполне оправданным.

Настроение и здоровье 6 апреля

Чтобы всю неделю оставаться в активной форме и добром расположении духа, сегодня стоит поберечь себя. Астрологи предупреждают о том, что иммунитет будет снижен, а значит, возрастет риск инфекционных заболеваний. Помните, что самое эффективное лечение — профилактика. Кроме того, здоровье напрямую зависит от психологического состояния. Как можно чаще радуйте себя приятными мелочами, меньше думайте о проблемах и больше общайтесь с приятными сердцу людьми.