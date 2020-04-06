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Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, ранее госпитализированного с двусторонней пневмонией, сегодня, 6 апреля, выписали из инфекционной больнице № 40 в подмосковной Коммунарке. Повторный тест 78-летнего эстрадного певца на коронавирус дал отрицательный результат.

По словам директора культурного фонда певца Андрея Гайделя, Лев Лещенко с супругой Ириной выписаны из больницы.

ИА Newstes напоминает, артист вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через Ниццу. 23 марта певец и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату в связи с улучшением самочувствия.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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