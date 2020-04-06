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Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку

Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что из-за падения цен на нефть дополнительные 400 тысяч баррелей в день будут направлены на производство бензина внутри страны.


"Теперь, когда цены на сырую нефть упали, производство бензина в стране увеличится. Для этой цели мы будем выделять дополнительно 400 тысяч баррелей в день, чтобы не тратить впустую всю экспортируемую нефть и снизить закупки топлива за рубежом", - заявил президент в ходе обращения к гражданам, опубликованного в его Twitter.

Озвученный объем составляет третью часть мексиканского экспорта, который в декабре 2019 года составлял 1,2 миллиона баррелей в день. Повышение доли переработки нефти является стратегической целью действующего правительства, для чего власти реконструируют шесть НПЗ и строят еще один новый в южном штате Табаско.


Pemex, которая несет серьезную долговую нагрузку и уже столкнулась с понижением кредитного рейтинга.
# В мире
По материалам: ria.ru

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