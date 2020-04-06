Мексиканским чиновникам решили снизить зарплату ради борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Fernando Llano / AP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство решило снизить зарплаты чиновникам ради борьбы с коронавирусом. Его речь опубликована на сайте администрации.

«Ежегодные бонусы высокопоставленным чиновникам также будут отменены (...). Увольнений не будет, но сейчас нам требуется большая сплоченность и самоотдача», — подчеркнул он.

Президент не уточнил, на какой срок будут заморожены зарплаты и отменены премии. Помимо этого, мексиканский лидер рассказал о других программах поддержки населения: создании новых рабочих мест, предоставление кредитов и помощь среднему и малому бизнесу.

По последним данным, в Мексике более 2,1 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 253 человека погибли, 35 — вылечились.