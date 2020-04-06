Мишустин рекомендовал власти на местах уходить от шаблонов

Вадим Карасев

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к руководителям регионов с призывом не допустить остановки экономической жизни страны.

На совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу прошло обсуждение сценариев работы региональных правительств. Субъекты Федерации должны быть готовы к любому развитию событий.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул необходимость принимать взвешенные решения, отталкиваясь от специфики каждого конкретного региона.





Премьер напомнил о том, что Россия еще не прошла пик эпидемии коронавируса, поэтому следует сохранять режим повышенной готовности.