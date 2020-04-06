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Мишустин рекомендовал власти на местах уходить от шаблонов

Мишустин рекомендовал власти на местах уходить от шаблонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к руководителям регионов с призывом не допустить остановки экономической жизни страны.

На совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу прошло обсуждение сценариев работы региональных правительств. Субъекты Федерации должны быть готовы к любому развитию событий.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул необходимость принимать взвешенные решения, отталкиваясь от специфики каждого конкретного региона.


Премьер напомнил о том, что Россия еще не прошла пик эпидемии коронавируса, поэтому следует сохранять режим повышенной готовности.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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