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Мишустин встретился с КПРФ

Мишустин встретился с КПРФ
В условиях коронавируса совместная слаженная работа критически необходима, предстоит с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ.

"Мы столкнулись с серьезной угрозой распространения коронавируса. И сейчас совместная слаженная работа критически необходима. Предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего – защитить людей и экономику от негативных последствий", - сказал он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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