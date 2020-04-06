Мишустин встретился с КПРФ

Алексей Вольцев

В условиях коронавируса совместная слаженная работа критически необходима, предстоит с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ.

"Мы столкнулись с серьезной угрозой распространения коронавируса. И сейчас совместная слаженная работа критически необходима. Предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего – защитить людей и экономику от негативных последствий", - сказал он.