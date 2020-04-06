Москвич отдал мошенникам 750 тысяч на "Северный поток-2"
Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на мошенников, которые выманили у него 750 тысяч рублей на завершение строительства "Северного потока-2". Объявление о требуемых инвестициях он нашел в интернете.
Как сообщает агентство "Москва", ссылаясь на собственный источник в органах, потерпевшему за сутки позвонили из Петербурга не менее 27 раз и убедили в том, что все "честно и законно".
Затем москвичу заявили, что его деньги "сгорели" в результате неудачного инвестирования, а также потребовали от него еще 6000 долларов США. Когда заявитель понял, что его обманули, ему начали угрожать убийством. Теперь мошенников будет разыскивать полиция.
Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
В декабре прошлого года строительство СП-2 остановилось после того, как швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб. Швейцарцы подчинились санкциям США против СП-2. Перед остановкой строительства проект был завершен на 93,5%. Ранее в США заверили, что американские санкции остановили строительство газопровода на несколько лет.