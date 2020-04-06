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Москвич отдал мошенникам 750 тысяч на "Северный поток-2"

Москвич отдал мошенникам 750 тысяч на "Северный поток-2"

Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на мошенников, которые выманили у него 750 тысяч рублей на завершение строительства "Северного потока-2". Объявление о требуемых инвестициях он нашел в интернете.

Как сообщает агентство "Москва", ссылаясь на собственный источник в органах, потерпевшему за сутки позвонили из Петербурга не менее 27 раз и убедили в том, что все "честно и законно".

"[Мошенник] завел на имя жертвы инвестиционный счет и передал ее контакты "московскому начальнику". Диалог с "начальником" продолжался около недели. Тот сулил золотые горы и заставлял, по словам заявителя, шантажом и угрозами, перечислять разные суммы - общий ущерб составил 750 тыс. рублей".

Затем москвичу заявили, что его деньги "сгорели" в результате неудачного инвестирования, а также потребовали от него еще 6000 долларов США. Когда заявитель понял, что его обманули, ему начали угрожать убийством. Теперь мошенников будет разыскивать полиция.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В декабре прошлого года строительство СП-2 остановилось после того, как швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб. Швейцарцы подчинились санкциям США против СП-2. Перед остановкой строительства проект был завершен на 93,5%. Ранее в США заверили, что американские санкции остановили строительство газопровода на несколько лет.

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По материалам: uposters.ru

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