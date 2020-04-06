Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом

Вадим Карасев

Ситуация с распространением коронавируса в России заставила руководство страны усилить работу по обеспечению безопасности граждан в условиях пандемии. В большинстве городов введён режим самоизоляции, на региональных и федеральном уровнях отменены все массовые мероприятия. В том числе – общероссийское голосование по обновлению Конституции.

О переносе голосования Президент РФ Владимир Путин объявил в своём обращении к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Новая дата будет объявлена после того, как провести голосование разрешат медики, то есть – после победы над коронавирусом.

"Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", – сказал президент.

Объявление новой даты голосования как раз и станет символом того, что эпидемия преодолена, своего рода празднованием победы над вирусом, загнавшим в свои дома более 70 процентов россиян. Интерес к обновлению основного закона страны за время самоизоляции не пропал – об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению экспертов, это связано с тем, что так называемый коронакризис ещё больше актуализировал поправки, наглядно показал, зачем нужно закреплять те или иные гарантии в Конституции.

Так, например, для 95% россиян самой важной поправкой остается норма об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания. Помимо этого, 92% населения поддерживает закрепление в Конституции обязательной ежегодной пенсии, столько же – гарантию адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат. Как говорится на официальном сайте ВЦИОМ, 9 из 10 россиян выступают за важность установления МРОТ не менее прожиточного минимума – тем более, что теперь до уровня МРОТ доведены и пособия по безработице.

В том, что Россия победит коронавирус, большинство граждан страны не сомневается. Согласно последним опросам ВЦИОМ, число россиян, доверяющих эпидемиологическим и медицинским организациям в борьбе с коронавирусом, выросло за две недели на 6% и составило 67%.