Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом

Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России заставила руководство страны усилить работу по обеспечению безопасности граждан в условиях пандемии. В большинстве городов введён режим самоизоляции, на региональных и федеральном уровнях отменены все массовые мероприятия. В том числе – общероссийское голосование по обновлению Конституции.

О переносе голосования Президент РФ Владимир Путин объявил в своём обращении к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Новая дата будет объявлена после того, как провести голосование разрешат медики, то есть – после победы над коронавирусом.

"Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", – сказал президент.

Объявление новой даты голосования как раз и станет символом того, что эпидемия преодолена, своего рода празднованием победы над вирусом, загнавшим в свои дома более 70 процентов россиян. Интерес к обновлению основного закона страны за время самоизоляции не пропал – об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению экспертов, это связано с тем, что так называемый коронакризис ещё больше актуализировал поправки, наглядно показал, зачем нужно закреплять те или иные гарантии в Конституции.

Так, например, для 95% россиян самой важной поправкой остается норма об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания. Помимо этого, 92% населения поддерживает закрепление в Конституции обязательной ежегодной пенсии, столько же – гарантию адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат. Как говорится на официальном сайте ВЦИОМ, 9 из 10 россиян выступают за важность установления МРОТ не менее прожиточного минимума – тем более, что теперь до уровня МРОТ доведены и пособия по безработице.

В том, что Россия победит коронавирус, большинство граждан страны не сомневается. Согласно последним опросам ВЦИОМ, число россиян, доверяющих эпидемиологическим и медицинским организациям в борьбе с коронавирусом, выросло за две недели на 6% и составило 67%.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией
Названо условие для уступок России в нефтяной войне с США и
У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства в Москве
В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом
Мы ещё поголосуем!: россияне хотят обновить Конституцию после победы
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Ксения Бородина – откровенно об изменах
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за коронавируса
Правительство попросили провести День Победы без ветеранов из-за
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и изнасилование
Исполнительница хита Mercy в подробностях описала свое похищение и
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев
КПРФ будет работать с правительством над мерами поддержки аграриев

Топ на сегодня

Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса
Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Путин сообщил подробности о дне голосования по поправкам в Конституцию